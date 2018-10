El momento de furia de Tonka Tomicic en "Bienvenidos" contra esposa de Tito Fernández

Tonka Tomicic no contuvo el enojo esta mañana en "Bienvenidos". El matinal de Canal 13 decidió abordar las acusaciones en contra de Tito Fernández luego de que se le investigara por acoso sexual y violación, en una querella presentada en el mes de agosto ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

Durante esta mañana el panel del programa se contactó con Luz Rivera, esposa de "El temucano" para conversar sus apreciaciones respecto de esta denuncia y las posteriores investigaciones.

Sin embargo las cosas se complicaron cuando la mujer, en el enlace telefónico, se refirió al marido de Tomicic, a quien en otras ocasiones se le ha acusado de pertenecer a una secta… algo que enfureció de sobremanera a la animadora y decidió responder de forma tajante a los entredichos.

“Yo quiero insistir, mi marido no tiene ninguna agrupación, no pertenece a ninguna sexta y no lidera nada, ni lucra. Lo voy a dejar súper en claro, porque usted entró a algo, me parece tremendamente delicado. Cuando uno tiene un problema y tiene un problema judicial, se encarga de ese problema, pero no se lo endosa a otra persona, es maligno hacer eso, porque está traspasando la noticias, un tema judicial, estamos hablando de una violación, de abuso, no estamos jugando, entonces ahora hablemos de su historia, perdón”.

El tono notoriamente furioso de Tonka Tomicic hizo que la mujer tratara de calmarla: “Por supuesto, usted no entendió, vamos a hablar de mi esposo pero usted me entendió súper mal”.

Pero el rostro de Canal 13 prosiguió: “Yo no la entendí mal, hablemos de su historia, de su esposo que fue acusado y hay un conducto regular que está en fiscalía, que es un tema legal, acusado de violación”.

La sobre reacción de Tonka Tomicic cc: @Televisivamente La Sra. del Temucano trato de igualar a la gente que cree en lideres espirituales, no quiso igualar las culpas! pic.twitter.com/oLJPFr1K6n — León 🦁 (@yodaelpulento) October 3, 2018

