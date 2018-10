NoMatesAPR Nueva campaña contra la violencia de género

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres inició una campaña para crear conciencia sobre la violencia de género en la que insta a la ciudadanía a buscar ayuda ante las señales de maltrato. Con un vídeo colgado en su cuenta oficial de redes sociales la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, invitó a funcionarios públicos, artistas y ciudadanía en general a grabar sus propios mensajes utilizando el hashtag #NoMatesAPuertoRico.

“En lo que va del año, las cifras de muertes a causa de la violencia de género en Puerto Rico han sobrepasado las del año anterior y los casos reflejan una violencia cada vez más extrema. Quince mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas. No podemos quedarnos cruzados ante el alza en casos de violencia en nuestra isla, violencia que no sólo afecta a nuestras mujeres, sino que también está dejando niñas y niños huérfanos y desorientados, familias destruidas y una sociedad fragmentada”, expresó la procuradora Lersy G.Boria Vizcarrondo.

“La violencia de género es un problema multifactorial que requiere la unión de voluntades. Usted, desde su plataforma, tiene la capacidad de influenciar positivamente a los hombres y mujeres de todas las edades en nuestra isla. Mientras se hace frente a esta situación desde la prevención y la educación, debemos unirnos para enviar un mensaje sólido y contundente: “No mates a Puerto Rico”, lee la invitación de la Procuradora de las Mujeres a todos los que interesen formar parte de la campaña.

‪¡Parar la violencia es responsabilidad de todos! Si conoces de algún familiar, amistad o vecin@ que viva violencia de género, NO SEAS COMPLICE. Llama confidencialmente a nuestra Línea de Orientación 24/7 787-722-2977. #NoMatesAPR‬—Para unirte a este llamado solo tienes que grabar un video dejándole saber a tus amistades el número de orientación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y subirlo a tus redes sociales con el hashtag #NoMatesAPR‬ Posted by Oficina de la Procuradora de las Mujeres on Friday, September 28, 2018

En el vídeo que ya se encuentra en las redes sociales de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Procuradora lee los quince nombres de las víctimas de de violencia de género hasta la fecha, acompañado de recortes de noticias que dan cuenta de esos incidentes.

“Alguna vez te has imaginado a un Puerto Rico sin mujeres? Imposible. No mates a Puerto Rico. No podemos permitirlo. Parar la violencia es responsabilidad de todos. Y tenemos que actuar ya. Si has sido testigo, conoces algún familiar, amistad, vecino, que viva violencia de género, llama confidencialmente a la OPM, al 787-722-2977”, dice en el vídeo que termina con el hashtag #NoMatesAPuertoRico”.

