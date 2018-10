Me desmayé al cuarto día pero todos me felicitaban: Mi primera dieta, el hashtag que evidencia un grave problema

Mi primera dieta

Un hashtag se ha vuelto viral por evidenciar lo que muchas mujeres sufren desde temprana edad. No se hace con maldad, solamente se replican los estereotipos que dictan que ser delgado es lo correcto.

Implantan la idea desde la niñez que el cuerpo es lo que más importa en las mujeres. Asimismo, que provocan que las niñas siempre se sientan insatisfechas y peligren su vida por alcanzar los altos estándares.

Nos damos cuenta que vivimos en un mundo machista cuando son todas o casi todas las mujeres con historias similares. Mientras que a los hombres otras cosas se les exigían. No es que no haya varones con historias iguales, solamente que la tendencia es clara y evidencia que hay un serio problema con nuestra sociedad.

1.- Las dietas comienzan desde muy temprana edad

#MiPrimeraDieta fue a los 11 años. Mi mamá me llevó a uno de esos sitios donde ponían “agujas” y me dieron una dieta cetogénica. Me desmayé en la escuela al cuarto día pero todas las mujeres que conocía me felicitaban: yo tenía un cara tan bonita, debía esforzarme en ser flaca. — Fernanda Melchor (@fffmelchor) 27 de septiembre de 2018

2.- Nos hacen creer que solo las delgadas pueden ser felices

#MiPrimeraDieta fue a los 15 años. No tenía ni 1 kilo arriba, pero mi entonces novio me dijo que mis piernas eran muy gruesas. Anorexia y nada cambió. Años después, en la uni, mi entonces novio me dijo exactamente lo mismo. Aún me trauma tanto que no puedo usar jeans claros. — Brenda Vázquez Uribe (@Uribis) 28 de septiembre de 2018

3.- Todo a nuestro alrededor grita que los kilos de más sinónimo de fealdad

#MiPrimeraDieta Recuerdo que empecé a subir de peso a los 12 años y mi mamá me molestaba todo el tiempo con que bajara de peso, a los 16 tuve un prof de danza que nos obligaba a bajar de peso, tengo desordenes alimenticios desde entónces, perdí 5kg en una semana, mi mamá dijo que — Savi (@AleidaSavi) 28 de septiembre de 2018

4.- Ponen la delgadez encima de la salud mental

De niña fui abusada y engordé mucho. #MiPrimeraDieta consistió en papaya por montones. Con los años me ha dolido mucho darme cuenta q mi madre queria mas una niña delgada que emocionalmente sana. — La Moleskine de Mamá (@MoleskinedeMama) 27 de septiembre de 2018

5.- Literalmente desde niñas aprendemos a odiar nuestro cuerpo

Entre los 7 y los 9 años mi vieja me llevó al nutricionista que dijo estaba “gordita” y me vendria bien bajar unos cuantos kilos #MiPrimeraDieta — mel. (@melmartinezulli) 28 de septiembre de 2018

6.- Y de ahí queda siempre con nosotros que no somos suficientes si no entramos en los estereotipos

#MiPrimeraDieta fue al rededor de los 8 años porque no me gustaba cómo se me veía el leotardo en ballet. pic.twitter.com/tpa4ihCvEv — 💚Lizzie💚 (@LizzieVel96) 28 de septiembre de 2018

7.- Por eso los desordenes alimenticios son tan comunes en mujeres

#MiPrimeraDieta fue a los 9 años, a los 9 años me hicieron entender q lo q se veía por fuera era más importante q lo q se cultivaba por dentro. A los 9 años empezo mi desorden alimenticio, a los 9 años empezó mi necesidad por agradar a otrxs en vez de sanar y cuidarme — ERENDIRA IBARRA (Klor❤️) (@erendiritas) 27 de septiembre de 2018

8.- Porque más vale estar enferma que estar gorda

#MiPrimeraDieta Tenía 11 años, desde entonces he tenido desórdenes alimenticios, tengo 18 años y peso 34 kg, estoy por entrar a una rehabilitación de anorexia y bulimia. Basta de estúpidos estereotipos que enferman la mente. — Ale (@Ana_ED7) 27 de septiembre de 2018

9.- Debemos romper con los estigmas que solamente merman nuestra confianza

#MiPrimeraDieta fue a los 6 años puesta por mi madre porque estaba "llenita", desde entonces sufrí por mucho tiempo el odio a mi cuerpo , desórdenes alimenticios y batallas frente al espejo que aún tengo . — ale (@livepeaceJB) 27 de septiembre de 2018

10.- Porque es increíble que controlen tanto al género femenino por medidas imposibles

Al leer #MiPrimeraDieta y encontrar pocos o ningún hombre es darse cuenta de algo obvio pero que no me deja de sorprender y es el efecto del machismo. Inicio de dieta a los 6, 9,13 años? Nos queda tanto por hacer… — Procastinador esperanzado (@ardimil) 27 de septiembre de 2018

