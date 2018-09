¡Indignación en Ecuador! por actuar de la policía contra una mujer que intentaba defenderse de sus agresores con gas pimienta

La afectada denunció el mal rato que le hicieron pasar en su perfil de Twitter, identificada con el nombre de Cristina.

La mujer que señala ser ingeniera civil, relató la agresión sufrida cuando se cruzó con cinco sujetos mientras se dirigía a una academia de baile en la zona de Cumbayá, en un valle cercano a Quito.

"Comentaban algo y se reían, no hice caso y seguí caminando, cuando di 2 pasos literalmente uno de estos tipos se separó del grupo y se acercó a mi y de la manera más natural me agarró una nalga. Me quede fría no sabía que hacer", relató.