Hija de Tito El Bambino gana elecciones locales y comienza a sumar victorias en la política

Nosotros tenemos el conocimiento para analizar el propósito personal que tenemos cada uno para la evolución de nuestra isla. Somos capaces de demostrar que las artes, el deporte, la educación, nuestras habilidades, entre otras; merecen una gran importancia para el desarrollo cultural y social de Puerto Rico. Es tiempo de crear espacios y oportunidades donde el joven pueda evolucionar y aportar a la patria, ya que el pueblo es quien crea la misma. H&M: @vivalamua @juventudpnpcarolina