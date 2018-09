“Qué le habrá hecho ella, seguro fue infiel”: Culpan a mujer que fue violentamente asesinada por su ex novio

Salió el caso de un hombre el cual golpeó durante dos años a su pareja. Un día logró asesinarla y la sociedad….¿la culpó a ella?

Todo aconteció el 23 de septiembre y el cuerpo DE LA MUJER fue hallado en el cruce de las calles Segunda Privada de Hidalgo y San Isidro. Ella presentaba varias lesiones por golpes y cerca una piedra ensangrentada.

Él era el ex novio de la víctima y autoridades lo detuvieron cerca de la escena. Sin embargo, en los titulares acaparó la atención que durante dos años la víctima recibió abuso físico.

No dijeron que ya no eran novios, que fue él quien es el total responsable de la situación. Simplemente vendieron la noticia con un "se le pasó la mano", como si el asesinato hubiese sido un inocente accidente.

La población en lugar de indignarse por el trato que los medios le dieron a tan lamentable noticia, se burlaron de ella.

1.- Que la golpearan hasta la muerte….¿fue su decisión?

Las mujeres y hombres que son abusados física o emocionalmente no deciden estar así por gusto. Es un condicionamiento que refleja grandes dolores de un pasado, una codificación mental que normaliza la violencia y al final una co dependencia que no tiene que ver solamente con la fuerza de voluntad.

2.- Claro, por eso mujeres, jóvenes y hasta niñas mueren todos los días.

Esta frase siempre la ponen los hombres; como si nosotras decidiéramos ser violadas, maltratadas y asesinadas todos los días. Si las mujeres en serio tuvieran una decisión estos casos no existirían.

3.- Nadie decide estar en esa situación

Los comentarios se concentraron en insultarla a ella…. y no a quien perpetuó el asesinato.

4.- Y no sé cómo le hace nuestra sociedad para que la culpable siempre sea la mujer.

Antes de comentar tanto odio deberían informarse sobre esta situación. Y empezar a respetar a la víctima (independientemente del género) en lugar de culparla por motivos superfluos.

5.- No es de ser tonta o no; las causas son mucho más profundas.

Es una estructura social, un condicionamiento del cual ni siquiera somos conscientes, y una adicción que necesita tratamiento asistido.

6.- Y por supuesto, “ ella fue quien lo provocó ” , ¿es en serio?

No existe un motivo por el cual se justifique un asesinato. Cuando se quita una vida de esta manera los factores externos no son trascendentes.

7.- Nuevamente… ¡no es problema de las mujeres!

El problema es social, ¡recordemos eso!

