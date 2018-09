El extraño caso de Nancy, Evelyn y Samantha, las mujeres que desaparecieron sin dejar rastro en Ecatepec

Nancy, Evelyn (28) y Samantha (24) desaparecieron sin dejar rastro en la colonia Jardines de Morelos, del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Las tres son madres solteras pero esa no es la única característica que comparten. Entre ellas no se conocían sin embargo, las tres tenían contacto con una mujer que les vendía ropa y estaban en la búsqueda de empleo para obtener los recursos suficientes para festejar el cumpleaños de sus hijos. Sus madres creen que sus hijas podrían víctimas de trata de personas.

"Yo en la mañana estaba haciendo memoria, ella me decía que una persona que le vendía ropa es algo que por mi mente no había pasado hasta hoy que me llegó el recuerdo. Es el mismo perfil de las tres y en la misma colonia", recordó María Guadalupe Hernández, mamá de Samantha quien era propietaria de una estética.