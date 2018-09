La Universidad del Sur de California otorga becas de 50 mil dólares para irte a estudiar

La Universidad del Sur de California (USC), a través de su Escuela de Negocios Marshall, abrió su convocatoria para todos aquellos ejecutivos y empresarios que quieran hacer un MBA.

La idea es que los seleccionados vivan un año en Los Ángeles, acudan al programa IBEAR MBA y desarrollen todas su habilidades como líderes y empresarios de su organización.

En entrevista para nuevamujer.com, la doctora Angela McCracken es directora de la Oficina de la Universidad del Sur de California (USC) en la Ciudad de México, habló sobre los detalles de este programa.

"El perfil de los candidatos es una persona con más de seis años de trayectoria profesional con visión de tomar una posición de liderazgo para su compañía o bien quiere cambiar de lugar de trabajo".

Busca a personas consolidadas, pero que quieren ir más allá. La persona debe tener como mínimo una licenciatura de cualquier área. Detalló que en el programa hay ingenieros, relacionistas internacionales, contadores, trabajadores que están en empresas multinacionales o empresas familiares, mercadotecnia, u operaciones. Personas que ya tienen un conocimiento de su área y quieren tomar una posición de liderazgo.

Es posible que hagas una solicitud vía internet, pero la recomendación de la doctora Angela McCracken es que envíes tu CV y vayas a una entrevista para que pruebes una clase muestra del MBA, al estilo de la universidad.

El apoyo brindado por las becas será de hasta 50 mil dólares para cubrir parcialmente la colegiatura del programa. Además, los estudiantes que se hospeden en el complejo habitacional Park La Brea recibirán una ayuda de 6 mil dólares para solventar sus gastos de vivienda mientras cursan la Maestría en Los Ángeles, California.

Las mujeres, las grandes ausentes

De acuerdo con la doctora McCracken, la universidad está haciendo esfuerzos por reclutar a más mujeres. Según sus palabras "la universidad entera será la primera en tener equidad de género, es decir, 50% de la población estudiantil estará ocupada por mujeres".

El dato a destacar es que en los últimos tes años no ha habido ninguna mujer mexicana en ocupar uno de los lugares que tienen disponibles. "En los últimos tres años no ha habido mujeres, este programa no ha logrado reclutar a mujeres", expresó McCracken.

Si quieres saber más y ser la primera mujer mexicana en ganar una beca para este programa, conoce más aquí.

Te recomendamos en video: