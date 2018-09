Esta mujer quiere llevar esperanza a los niños con madres encarceladas en Ecuador ¡No creerás su idea!

View this post on Instagram

【#花火 🎇】 #ベビーカステラ を求めて 友達と地元の#お祭りへ✨ 花火もあがるし#屋台 も沢山ある大きなお祭り♪ #人生初 の #ハットグ は屋台で食べました(*⁰▿⁰*) . ⑅︎∙︎˚┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎˚∙︎⑅︎ #祭り#仕事終わり #地元#ベビカス#打ち上げ花火 #一眼レフ#カメラ女子#📷 #カメラ好きな人と繋がりたい #camera#fireworks#hanabi #japan_of_insta . #平成最後 の地元の祭りの花火は ビルの隙間からで終了したので、別日の写真(笑) 写真:#ツインリンクもてぎ