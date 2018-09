Un comentario de la presentadora pasó medianamente desapercibido. Jessica Cediel afirma que fue víctima de maltrato físico.

Luego de que se destapara el escándalo de violencia física y humillaciones entre Eileen Moreno y Alejandro García, muchos famosos salieron a apoyar a Moreno. Una de las que compartió una foto en apoyo a la actriz fue Jéssica Cediel. En su cuenta de Instagram, la presentadora publicó una foto en la que aparece cubriéndose un ojo junto a su hermana, Melissa Cediel.

Lo que llama la atención de este medio, es que la presentadora escribió lo siguiente en dicha publicación:

"Mi hermana @melicediel y yo nos unimos con profundo dolor a esta campaña porque en algún momento de nuestras vidas también fuimos víctimas".

Jéssica comenta que "también fue víctima", aunque no se podría saber exactamente quién fue el victimario. No obstante, aclara más adelante que no fue "al triste nivel de Eileen Moreno".

Jessica Cediel afirma que fue víctima de maltrato físico.

Por el momento, el caso de Eileen Moreno y Alejandro García todavía continúa resolviéndose. En el mundo de la farándula, varias actrices invitan a las mujeres a denunciar.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: