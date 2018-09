Giselle Blondet apuesta por cambiar los estereotipos de la belleza femenina

Giselle Blondet aseguró recientemente que se deben ajustar los cánones de belleza al momento actual y el empoderamiento que vive la mujer hoy en día.

A post shared by Giselle Blondet (@giselleblondet) on Sep 18, 2018 at 8:24am PDT

View this post on Instagram

Como presidenta del jurado del reality show, 'Nuestra Belleza Latina' (NBL), la puertorriqueña afirmó que los tiempos han cambiado y que la belleza de la mujer ya no puede ser la tradicional.

A post shared by Giselle Blondet (@giselleblondet) on Sep 15, 2018 at 5:25pm PDT

View this post on Instagram

Las declaraciones de Giselle no llegan por casualidad, sino en un momento bastante oportuno para el programa de la cadena Univisión que decidió cambiar su línea editorial y por primera vez admitirá mujeres 'plus size' y amplió su margen de edad desde los 20 y hasta los 54 años.

"Creo que la mujer necesita sentir que la vida no se está acabando (… ) y es esa oportunidad para que enviemos un mensaje de sí se puede; no quiere decir que entonces no vamos a dar la oportunidad a las más jóvenes eso no tiene lógica", explicó.