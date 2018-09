Estudiante golpea brutalmente a una de sus compañeras y lo presume en redes sociales

Las redes sociales sirvieron para evidenciar a un joven agresor que golpeó en tres ocasiones a una de sus compañeras.

El video que te presentamos es fuerte, por lo que te recomendamos discreción.

Luego de que el video se hiciera viral se dio a conocer que el joven era estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) Leona Vicario, ubicado en el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo.

Según reporta el sitio del periódico 'Excélsior', el joven dijo a través de sus redes sociales que la pelea había sido un empate.

"…Yo la tiré, ya a la segunda vez, ella me jaló el cabello, me caí yo con ella, me jaló el cabello y la playera y me dejó rasguños en la cara y en el cuello. Y la tercera, fue cuando yo la agarré del cabello y le di tres putazos en la cara y ya, es como un empate”, respondió a la pregunta sobre si fue el perdedor de la pelea.