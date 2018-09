VIDEO: Periodista ridiculiza a comentaristas tras frases machistas

Antonella Valderrey fue la periodista argentina que ridiculizó a un par de comentaristas deportivos tras frases machistas durante una transmisión en vivo por DirecTV Sports previo al duelo entre River Plate y Platense por los octavos de final de la Copa Argentina.

Fue el ex jugador albiceleste, Claudio 'Turco' Husaín quien comenzó a minimizar su trabajo en el mundo del balompié por ser mujer. A lo que ella respondió: "Yo pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo y del día. No pensé que eran del siglo pasado… si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol".

Continuó: "Ya queda claro que las profesiones no tienen género, que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos, esa es mi opinión. Si no tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece".

La respuesta de la periodista dejó en completo silencio a Husaín, hasta que intervino el comentarista Juan Carlos Pasaman, preguntándole si tenía algo por comentar. "Tengo una opinión muy formada, difícil de cambiármela pero porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así, extremadamente machista".

Te compartimos el video completo:

