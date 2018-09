Canciones feministas que te harán sentir muy empoderada

La música refleja nuestro estado de ánimo, es muy probable que prácticamente tengas un playlist para cada sentimiento que te esté sucediendo en la vida, porque nada como tener un buen soundtrack para los momentos importantes.

En ocasiones nos sentimos fuera de foco, es como si no fueramos nosotras y quisiéramos ser otra persona, ocasiones en las que no todo sale como quisiéramos y simplemente no podemos mejorar.

Gracias al universo, existen artistas que pusieron manos a la obra y crearon increíbles canciones que al instante te harán sentir mucho mejor, empoderada y además te levantarán el ánimo de una.

¡Prepara tu smartphone o tu iPod porque a continuación de mostraremos las canciones feministas más empoderadas que harán vibrar tu playlist!

Who run the world?

Beyoncé puso el dedo en la llaga con esta canción, ¿quienes dominan el mundo? ¡Chicas!

La letra de la canción llama al respeto por el trabajo de las mujeres, ya sea en casa y en una oficina, también siendo madres de familia. Sin duda, un verdadero himno a la fortaleza que nos caracteriza.

Soy mujer

Una canción de Ha*Ash que habla del significado de ser mujer, de los retos a los que nos enfrentamos y cómo logramos superarnos. Es una perfecta descripción de cómo nos percibimos a nosotras mismas, dispuestas a conquistar el mundo a cada paso que damos.

Can't hold us down

Interpretada por Christina Aguilera, también es una canción poderosa que deja bien claro por qué 'No nos podrán hundir'. La letra habla de la marcada desigualdad entre hombres y mujeres, además cómo la sociedad nos juzga duramente. Es un grito que llama fuerte y claro al respeto y a la igualdad.

Ni rosas ni juguetes

Una letra sencilla que va duro contra aquellos que piensan que con cosas materiales nos podrán comprar. Paulina Rubio mostró con esta intepretación que las mujeres vemos en un hombre mucho más allá de una cartera.

I don't need a man

El título lo dice todo, 'No necesito un hombre' de las Pussycat Dolls, envía un mensaje que deja bien claro que las mujeres no dependemos de un hombre o de lo que este pueda llegar a darnos, somos libres y autosuficientes para sentirnos completas. Como tal, no es un ataque a los hombres, pero les deja bien claro que son más un complemento que una necesidad.

