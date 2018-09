¡Héroe sin capa! Este hombre rescató a seis perros encerrados durante Huracán Florence

Son miles las devastadoras historias del Huracán Florence, toda una población evacuada de sus hogares para prevenir perdidas mortales, pero dentro de ese proceso, algunos episodios se han registrado donde algunas criaturas no corren con la misma suerte que los humanos. Muchos habitantes debido a la presión de las autoridades, por temas económicos o por miedo a perder tiempo, deciden abandonar sus hogares dejando a sus mascotas a su suerte, pues no todos pueden costear sus traslados.

Panicked dogs that were left caged by an owner who fled rising flood waters in the aftermath of Hurricane Florence, are rescued by volunteer rescuer Ryan Nichols of Longview, Texas, in Leland, North Carolina, U.S., September 16, 2018. REUTERS/Jonathan Drake pic.twitter.com/YRCzHPtPXv

