Famosa actriz colombiana es golpeada por su novio

Con una lesión en la nariz y varios moretones la actriz de ''La Viuda Negra'', Eileen Moreno, denunció en sus redes sociales la agresión física que sufrió por parte de su exnovio, el también actor Alejandro García.

Aunque los alegados hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, Moreno tuvo la valentía de compartir las fotografías de la golpiza, que inició luego de esta pedirle al actor de ''La Piloto'' su pasaporte para tomar un vuelo e irse de México.

''Estoy en el cuarto de Gabriel Blanco, mi mánager, y en este momento estoy golpeada en mi cara porque Alejandro García me pegó en la cara, porque le pedí mi pasaporte para irme a Colombia. No sé qué hacer, ayúdenme, por favor’’, dijo entre lágrimas en un vídeo grabado el día del suceso.

En una entrevista radial, también relató que minutos más tarde el agresor le rogó que no lo metiera preso.

''Va llorando y se me arrodilla, empieza a suplicarme que no lo meta preso, que no lo denuncie, pero al mismo tiempo me seguía insultando'', aseguró.

Ahora que las imágenes se filtraron en las redes sociales, la actriz creó una campaña para denunciar a los agresores de casos como estos.

''Amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte. SiTocanAUnaTocanATodas'', escribió seguido de varias etiquetas como #YoSíDenuncioAMiAgresor #TodasXJusticia

Diferentes personalidades y actores se han sumado a la campaña digital de Moreno colocando fotos en sus redes sociales y enviando mensajes de apoyo.

Como lo fue el actor español José Maria Galeano, conocido por su papel de Braulio Padilla en la telenovela ''La Doña''.

