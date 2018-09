Otras famosas colombianas que fueron golpeadas como Eileen Moreno

En tan solo este año, 3014 colombianas han sido víctimas de violencia de género, según un informe hecho por la facultad de Derecho de la Universidad Libre. Cada 28 minutos una mujer es golpeada en Colombia. Y Eileen Moreno solo hace parte de un número que crece y que afecta tanto a mujeres anónimas como a famosas como ella.

Porque un golpeador está en cualquier estrato o gremio. No importa si eres famosa: si el hombre es un abusador, no respetará lo que eres. Y eso también le pasó a estas colegas de Eileen, en el medio de la farándula colombiana.

Johanna Fadul

Tuvo un novio por cinco años. Los dos primeros parecían un paraíso, pero los tres últimos, este reveló su verdadera cara. Una vez, por seguir viendo televisión y no responderle cuando le hablaba, le pegó con el pie y la agarró del cuello.

(Una vez) estábamos discutiendo, me acuerdo que había un televisor y yo estaba así (con los brazos cruzados). Yo solo miraba el televisor, él me hablaba y yo tenía las piernas cruzadas, cuando me pega por el pie y me dice ‘oiga, no me ignore, míreme’. Yo me controlé y cuando me fui a parar, me agarró del cuello y yo (grité) ‘suélteme’, cual escándalo en la calle”.

Luego le volvió a pegar con una bolsa de gel. Le pegó en la pierna porque se puso histérico porque iba solo con su madre a hacer mercado." Eso no es vida, no es amor. El maltrto no trae nada bueno. No hay que sentir vergüenza, porque no estamos cometiendo ningún pecado, el pecado lo están cometiendo ellos con nosotros, y eso hay que denunciarlo, hablarlo y sacarlo a la luz”, afirmó para "La Red". Ahora está felizmente casada con Juan Sebastián Quintero.

También fue golpeada por su exmarido, el actor argentino Marcelo Dos Santos. Duraron casados dos años, entre 1998 y 2000. Ella lo acusó de haberla maltratado (y por esto también lo denunció su segunda esposa, la bailarina Antonina Canal).

Sin embargo, presentó en RCN, con su exmarido, el programa "Separados".

Tatiana Arango



Fue agredida por Alvin Anaya, acordeonista de Daniel Calderón, quien era su marido. Después de eso, se divorció. Estoy tranquila en este momento. Creo que después de la tormenta siempre llega la calma. Tengo unos hijos que siempre están pendientes de lo que hago, porque soy el ejemplo a seguir de ellos”, afirmó Arango. Fue agredida por Alvin Anaya, acordeonista de Daniel Calderón, quien era su marido. Después de eso, se divorció. Estoy tranquila en este momento. Creo que después de la tormenta siempre llega la calma. Tengo unos hijos que siempre están pendientes de lo que hago, porque soy el ejemplo a seguir de ellos”, afirmó Arango.

Johanna Moreno

Su antigua pareja la golpeaba y fuera de eso, la amenazaba. " A veces le escuchaba comentarios como ‘ay, a ver, a ver, ¿dónde está la sangre?’. Si pasas por el lado y me das un empujón, ¿para ti no es agresión porque no hay sangre? Tengo chats en los que me dijo ‘ahí le mando el significado de la palabra estúpida, porque veo que usted no lo entiende’. !" Un forcejeo le dio incapacidad de 10 días por Medicina Legal. Y la siguió amenazando.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO