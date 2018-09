Denuncian discriminación por uniforme para "niñeras" en famoso club barranquillero

Aunque existe el dress-code, en muchos lugares de Colombia este se usa para discriminar. Y a pesar de que la discriminación es penalizada, eso no basta para que en muchos sitios, sean bares, restaurantes o clubes, no dejen entrar a las personas por tener ciertos elementos para vestir.

Pero las medidas del Country Club de Barranquilla para "diferenciar" a las niñeras cuando entran al club de sus empleadores, fueron absurdas para un socio, que denunció en su cuenta de Twitter lo discriminadoras que pueden ser. Sobre todo, porque en vez de niñeras, a las mujeres se les dice "ayas" y porque realmente son uniformes obligatorios, como los que hacen usar a las mujeres de limpieza.

Marica JAJAJAJA vivimos en un pueblo… yo no puedo creer esto, quien se cree el country? O sea de verdad… esto que es? Se juran en beverly hills con mentalidad de pueblo 💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/iItM6cunP5 — james dean (@tweetsbyvergara) September 12, 2018

"Las “ayas” no son trabajadoras del country, no tienen porque seguir un codigo de vestimenta. No hay porque DISCRIMINAR… ¿esto qué es? Jamás compraría una acción en ese club de nuevos ricos tratando de tener clase (…)Con qué cara alguien exige una cierta vestimenta para las empleadas domesticas? El country puede reservarse el derecho de admisión, pero nunca puede volarse el derecho a la IGUALDAD… que asco ser socio de esa porquería. Qué triste que ser de la “é lite” barranquillera involucre denigrar y censurar la vestimenta de personas haciendo una labor digna y forzosamente distinguirlas con su VESTIMENTA?"

Algunos seguidores afirmaron que usar un uniforme de la labor no es "denigrante". Otros, sin embargo, afirmaron que se sentían como en la película "Historias Cruzadas", en la que obligaban a las señoras de limpieza afroamericanas a vestir uniforme siempre y a las que les construían baño privado.

Puede que no trabajen para el club pero en ese momento estan trabajando que seria cuidar al pelao. No sabia que era denigrante utilizar el uniforme de tu labor, a menos que la veas como tal? Lo q he visto es que a ellas les compran los uniformes, no se cual es el motivo exacto — Tim (@nosoytotuma) September 12, 2018

Pero asi no tienen que usar su propia ropa para trabajar, lo que resultaria que esta se desgaste menos y les dure mas. Si te parece que ellas no deberian ni usar uniforme en la casa, eso ya es una problematica que involucra a toda la socidad y no solo al country. — Tim (@nosoytotuma) September 12, 2018

Me siento viendo una escena de the help — María Valeria (@mvaleriaguerra) September 12, 2018

En Twitter, otros usuarios han compartido, indignados, la foto.

Barranquilla, la ciudad en la que la 'gente de bien' siente la necesidad de recordarle a sus empleadas del servicio que no están a su nivel, obligándolas a usar un uniforme en público, que claramente dice que están con ellos pero no son parte de su familia. Que porquería. — Jeniffer Varela Rodríguez (@JenVRod) September 12, 2018

A propósito del arribismo e hijueputez de la señora de Los Andes sobre Ser Pilo Paga, comparto foto de la norma de vestuario que exige el country club de Barranquilla para las niñeras. pic.twitter.com/IBwLZE0F1R — Gerald Bermudez (@Geraldbermudez_) September 12, 2018

Lo último en guaracha de este poco de pupilocos, imagínate ponerle dress code de uniforme a las empleadas de servicio pa poder entrar la severa mierda que es el country club, definitivamente barranquilla no avanzará nunca si prevalece esta mentalidad retrograda, que tristeza. https://t.co/FJVY6sh3kL — paloOt (@camscrap) September 12, 2018

Country Club de Barranquilla cambió la configuración de su cuenta a privada y aún no ha respondido las preguntas de Nueva Mujer y sus requerimientos sobre el tema.

