Las sensuales fotos de la Señorita Santander a quien discriminaron por "gorda"

View this post on Instagram

Hola a todos quiero compartirles mis motivos y la carta que envié al comité el día de ayer, no fue una decision fácil ni para mi,ni para mi familia quienes me han apoyado siempre, pero considero es el camino justo y transparente. Gracias a todos las personas que hicieron parte de mi experiencia. Dios los bendiga 💗