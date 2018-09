Así reaccionaron los usuarios de Twitter ante la polémica presentación de participante del Miss América

Un momento viral conmocionó a los espectadores del Miss América la noche de este domingo 09 de septiembre cuando Emily Sioma, la representante del Estado de Michigan, aprovechó el momento de su presentación para decir algo que nadie se esperaba. Mientras el resto de las participantes prefirió hablar de aspectos agradables de sus estados, Sioma aprovechó sus únicos segundos frente al micrófono para hacer eco de la dura problemática que se vive en su estado con el tema del agua potable, así fue como se presentó:

"Del estado con el 84 por ciento del agua dulce de Estados Unidos, pero no la suficiente para que sus residentes puedan beberla, soy la señorita Michigan, Emily Sioma"

#MissMichigan just said: “From a state with 84% of the US fresh water but none for its residents to drink…”

Clearly this is not your mother’s Miss America pageant. #MissAmerica2019 pic.twitter.com/VsYvFK2GQM — Jim DeFede (@DeFede) September 10, 2018

De inmediato las redes sociales se inundaron de comentarios positivos en apoyo a la participante, pues la problemática de la localidad de Flint, llevó a declarar estado de emergencia en la región así como se le dio instrucciones a sus residentes de no beber agua de las tuberías hasta el 2020. Muchas de las reacciones fueron comentarios positivos por haber aprovechado su momento. La oradora y ex Miss, Alexandra Curtis, dijo sentirse inspirada por este momento, pues las misses están cambiando paradigmas.

Proud of #MissMichigan for using her moment on national television to bring attention to the water disparities in Michigan. #MissAmerica women make a difference. Flint still needs clean water. — Alexandra Curtis (@AllieCurtisRI) September 10, 2018

Muchas de las reacciones también se convirtieron en memes por la contundencia de sus palabras:

FROM THE STATE WITH 84% OF THE WORLD'S FRESH WATER AND NONE FOR ITS RESIDENTS TO DRINK, I'M #MissMichigan and BAD MF!!!!!! #missamerica2019 pic.twitter.com/0Vuvv7QHM4 — Christina (@Christinker) September 10, 2018

Muchos portales de inmediato crearon un perfil de la participante y mostraron el momento en el que fue coronada en Michigan:

Here's some information on #MissMichigan who had a strong statement to make during #MissAmerica2019 on the state's water issues: https://t.co/S2iIuHmKgn — Roberto Acosta (@racostaJourno) September 10, 2018