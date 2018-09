Recordarán trayectoria artística de Lucecita Benítez con un documental

View this post on Instagram

No quepa duda que, “Traigo un Pueblo En Mi Voz II”, llenará ahora nuestros corazones, ¡más que nunca!, de una profunda y dulce nostalgia. Y es que Lucecita Benítez no solo será ¡la primera artista con la que el Centro De Bellas Artes de Santurce reinaugura el hilo de presentaciones tras el paso del Huracán María por Puerto Rico!, sino que “no hay nada que me haga más feliz que cantarle a mi pueblo”. Esa emoción única implica que, de pie, en uno de nuestros más importantes escenarios, Luz Esther de Bayamón entregará alma, vida y corazón. @ticketpop #lucecitabenitez @edumrmr