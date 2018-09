Tras haber anunciado que dejará de ser sacerdote y que antes de diciembre se confirmará su retiro, el Padre Alberto Linero sigue dando de qué hablar, ahora por cuenta de un video que le sacaron a relucir algunas personas en la red social Twitter. Las imágenes coincidieron con que el exsacerdote anunció que "colgaría la sotana". La verdad detrás del video del padre Linero bailando con una mujer.

La grabación se hizo viral, allí aparece el padre Linero bailando con una mujer. Si bien solo se ve que el exsacerdote danza animadamente, no hay ninguna muestra de afecto. Ahora bien, luego de que el video se hiciera viral, algunos fueron rápidos al notar que las imágenes no son recientes. Es decir, que cuando se grabó al padre bailando, todavía ejercía el sacerdocio.

De hecho, en su cuenta de Instagram puede verse un video del mismo día, que corresponde a la celebración de los 50 años de casados de sus padres.

La verdad detrás del video del padre Linero bailando con una mujer:

A post shared by Alberto José Linero Gomez (@plinero) on Jan 24, 2018 at 10:42am PST

View this post on Instagram

A juzgar por la época en que se grabaron las imágenes y sus declaraciones en BluRadio, lo más probable es que la mujer no sea su pareja.

El anuncio del retiro lo hizo en entrevista parala cadena radial, donde tampoco descartó que piensa en una relación sentimental:

“Seguramente voy a tener pareja. No me asusta ese tema. Soy un tipo común y corriente, seguramente voy a tenerla, yo no tengo ningún lío. Hoy, exactamente no la tengo, pero no sé mañana o pasado”.