Esto pasó con los derechos de las mujeres durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

La inseguridad aumentó

El 60% de las desapariciones registradas en México se produjeron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según la contabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED).

“En cuanto al problema específicamente femenino, los datos revelan que 6255 de las 8998 mujeres de las que se ha reportado la desaparición corresponden al sexenio de la presidencia de Nieto, una cifra que representa el 70 % de las mujeres desaparecidas y no localizadas”, informa Hispantv.

La ONU ha mandado una alerta a México

La ONU criticó el hecho de que México tuviera una de las tasas más bajas de participación económica entre las mujeres de los países de América Latina.

“43.9 por ciento de las mujeres en edad productiva forman parte de la fuerza laboral, en contraste con 78 por ciento de los hombres”, dictan cifras oficiales.

Las mujeres cada día se sienten más inseguras

Cada día son más evidentes los feminicidios impunes que hay en nuestro país. Más casos de mujeres asesinadas, violadas y torturadas. Ser mujer en México es caminar con miedo por las calles.

“La percepción de inseguridad de las mujeres en México aumentó este año de 76.3% a 80.3%”. , anuncia el Financiero.

Las mujeres en el gobierno de Peña Nieto

Sólo el 14% de los ayuntamientos en México son encabezados por mujeres.

Asimismo, solamente hay una gobernadora, Claudia Pavlovich, en Sonora. Esto no es porque las mujeres no sean capaces o no quieran llegar a estas esferas.

Sobretodo son las brechas laborales, el machismo político, y la forma social de inculcar a las mujeres que los puestos de poder no son para ellas.

