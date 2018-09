Por esta razón es que la congelación de óvulos se ha convertido en una tendencia entre las millennials

Entre las millennials es cada vez más frecuente escuchar que “la maternidad no es lo suyo”, que no hay tiempo, ni dinero para mantener una familia y que quieren enfocarse en sus ambiciones primero. Y es que si una cosa es cierta es que nada es igual que antes, porque el trabajo no es seguro, la educación no garantiza nada y hay una eminente destrucción del medio ambiente que afecta la saludad de todos.

Planear un futuro es cada vez más difícil y muchas millennials prefieren concentrarse en cumplir lo suyo con lo poco o mucho que tengan: el placer aquí y ahora. Esto denota una cierta resistencia a los compromisos a largo plazo y una negación a sacrificar su libertad.

Pero también hay otra realidad: la edad biológica de la mujer. Muchas millennials quizá no piensan en la maternidad ahora pero sí a futuro.

Sorprendentemente un nuevo estudio de la Universidad de Yale, reveló que cada vez más mujeres deciden congelar sus óvulos.

La congelación de óvulos es una técnica que consiste en la estimulación del ovario mediante inyecciones de hormonas, para conseguir entre 12 y 20 óvulos, a la que cada vez recurren más mujeres debido a su alta tasa de éxito.

De acuerdo con el análisis, la mayoría de estas mujeres son jóvenes profesionistas que tienen la esperanza de formar una familia a futuro; sin embargo, uno de los motivos que más sorprendió fue la falta de relaciones serias, ya que que al no encontrarlas, muchas tienen miedo de que sea demasiado tarde para ser madres cuando esto pase.

Al congelar sus óvulos, la fertilidad ya no estará condicionada por la edad, por lo que podrán ser madres tranquilamente aunque lleguen a los 40 o más años.

Este es un punto importante a tener en cuenta, ya que en cada periodo menstrual se pierden alrededor de 1000 ovocitos, por lo que a los 35% solo quedarán sobre un 10% de tu capacidad ovárica. La congelación supone la producción de todos aquellos óvulos que se iban a desechar y su almacenamiento para cuando decidas ser madre.