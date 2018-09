Opinión Caso Kika Nieto: Dejen de hacer famosa a la gente estúpida

Por: @luxandlan*

Pobre, pobre Kika. Luego de que trató de censurar -a la peor manera de los uribistas y poderosos de este país- a "Las Igualadas", que le cantaron la tabla, porque la verdad duele tanto que no puedes confrontarla sino silenciarla, todo le ha salido mal. Fuera de que le negaron la tutela para acallar a alguien que con todo el derecho puede cuestionar sus opiniones, ahora se hace la víctima. Y de esa manera, solo sigue revelando su poco conocimiento de la realidad y cuán imbuida está de su propio privilegio.

Oye, Kika, antes de que me mandes a tus abogados "porque quiero fama", como les dijiste a Las Igualadas, te repito una vez más que me amparo en la libertad de expresión. Esa que me permite decirte que la única que ha quedado como boba y "ha manchado su buen nombre" ha sido tú. Sobre todo cuando crees QUE TUS PROBLEMAS se comparan con los de personas que sí tienen toda la razón para defender sus derechos. Porque claro, tu te sientes oprimida, la malvada aerolínea ya no te da pasajes gratis. Oprimida, mi vida, es que te calcinen por vestirte de mujer, que te apuñalen por usar tacones siendo hombre, que te quieran destruir (como ese pobre niño de nueve años, ¿ves noticias alguna vez?) por ser gay. Eso es opresión, no tus pendejadas y además, es una justa retribución para que asumas, con pelotas, lo que dices.

Por eso el hashtag #MiFeSinCensura que creaste, lo veo tal y como a tus seguidores: ignorantes, que no saben diferenciar entre argumentos y falacias, que creen que todo es ataque personal, que salen con perogrulladas inútiles como "estás llena de veneno" y demás bobadas infantiles cuando alguien cuestiona fuertemente, con que a los cristianos también los persiguen, como si ellos, por siglos, no hubieran cometido genocidios, injusticias y excluido en nombre de su fe. Y ojo, eso también es grave. Pero ahí está: si tu vienes de una comunidad "oprimida" (que en Colombia se lucra de la ignorancia de sus bobos fieles), deberías saber mejor que nadie cómo medir tus palabras y referirte a los otros.

Y a eso voy con este texto. A excepción de muy pocos Youtubers (como Juan Pablo Jaramillo, cuyo discurso llegó hasta la realidad política), la mayoría de influencers que tenemos no saben dónde están parados. Los vacíos educativos se notan (y ojo, que educación no es modales para escudar sus falacias): desconocen la otredad, defienden con vehemencia sus propios prejuicios. Y seguramente tampoco entenderán este párrafo porque aburrido buscar un diccionario. Qué miedo esa ignorancia a una edad tan corta, qué miedo ese furor neoconservador siendo tan joven. Qué miedo el futuro de este país con esos ejemplos.

Yo por mi parte, solo aconsejo que no le demos click. Suficiente de hacer famosa a la gente estúpida. Ya bastante tenemos con miles de personas y los políticos que mandan aquí.

