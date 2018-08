La única mujer que ayudó al hombre a llegar a la luna cumplió un siglo de vida

El primer siglo de vida de la mujer que llevó al hombre a la luna, Katherine Johnson, sucedió esta semana. Fue la científica que con sus cálculos logró que la misión Apollo 11 aterrizara en la Luna en 1969. Una mujer con una capacidad incomparable para poder sacar cálculos, es considerada como la computadora humana y su vida fue llevada a la gran pantalla con el film 'Hidden Figures' nominado al Oscar en el 2018.

It took decades for Katherine Johnson to be recognized for her integral work at NASA—until Hidden Figures came along.

Su paso por la Nasa fue simplemente asombroso, ella tenía la potestad de verificar los cálculos de los trayectos y su criterio era suficiente para considerar que un viaje sucediera o no. Ella y un grupo de mujeres de color, componían un grupo que realizaba todos los cálculos, se les llamaba computadoras humanas, por realizar a mano cada ecuación que comprobara lo que deducían las máquinas.

Su cumpleaños 100 es sin duda la perfecta representación del potencial de las mujeres, su siglo de vida es un recordatorio de que las mujeres son tan valiosas y necesarias en todos los ámbitos, solo necesitan más espacios donde brillar y demostrar que este mundo no es solo para los hombres, las mujeres pueden conquistar al mundo también cuando se lo proponen.

Our nation’s space program wouldn’t be where it is today without the contributions of retired @NASA_Langley mathematician Katherine Johnson. Join me in wishing her a happy 100th birthday and learn about her legacy at https://t.co/wqTfXT18LX. #Happy100Katherine pic.twitter.com/DQ8xHi3Ifd

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) August 26, 2018