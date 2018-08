'Juntas Imparables', la campaña de Nike que busca empoderar a las mujeres mexicanas

Seamos honestas, muchas veces hacer ejercicio se ha convertido en un verdadero problema y no, no tiene nada qué ver con que seamos perezosas y nos neguemos a movernos, sino con los prejuicios que desde niñas nos dijeron.

Sí, seguro tú has escuchado en más de una ocasión decir que las mujeres son débiles o que no tienen la misma capacidad que los hombres para desempeñar actividades físicas, nada más erróneo que eso, una mujer, como cualquier otro ser humano, tiene la capacidad de hacer lo que desee si trabaja por ello.

En Nike entendieron que su lema 'Just do it' debía ir más allá y romper las barreras, apoyar a las mujeres, empoderarlas y recordarles lo fuertes que son.

Con su campaña 'Juntas Imparables' la marca de artículos deportivos busca inspirar a las mujeres, recordarles que pueden tomar la ciudad y comenzar a moverse por una buena causa, ayudar a niños y niñas a tener mayor actividad física.

Seis semanas, cuatro amigas, un reto

Para incentivar a otras mujeres, Nike ha puesto en marcha un reto en el que durante seis semanas tú junto a tus amigas mostrarán que nada las detiene y que convertirse en atletas, puede ser una realidad.

Por cada minuto registrado, Nike sumará minutos de juego y actividad física en escuelas públicas y organizaciones comunitarias. De esta forma, al sumar minutos ayudarás a que niños mexicanos tengan la oportunidad de vivir vidas más sanas.

Descubre el reto aquí.