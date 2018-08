¡Increíble! Consiguió trabajo en la NASA y lo perdió horas después por un gran error en redes

Las redes sociales son muy poderosas en la actualidad y cuando conseguimos un trabajo debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos y cómo lo decimos, ya que no sabemos quién nos está leyendo. Además que siempre debemos ser respetuosos.

Esto le pasó a Naomi, quien consiguió unas prácticas laborales en la NASA e informó la noticia a través de su Twitter, pero lo hizo de la peor manera.

A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj

— Michelle Catlin (@CatlinNyaa) August 21, 2018