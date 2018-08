Llueven críticas a la RAE en Twitter por avalar uso del término "feminazi"

Una tremenda polémica desató la Real Academia Española (RAE) en Twitter al dar su definición de “feminazi”, término que fue reconocido por la academia este año.

Todo comenzó con una pregunta que le hizo una cuenta en Twitter sobre la definición del término, a lo que la academia española respondió “La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva con el sentido de 'feminista radicalizada”.

Esto bastó para que se ganara el repudio de los usuarios en twitter, quienes estaban indignados y criticaron a la academia por avalar el uso de esta palabra que es tan despectiva para las mujeres.

Muchos indicaron que la academia no es una referencia de cómo hablar bien y otros perdieron la credibilidad que tenían en ella.

“La RAE legitimando un insulto al movimiento feminista y a los pueblos víctimas del nazismo. Estos tipos son todo lo que está mal”, "La rae NO es una buena referencia y NO nos puede decir que es o que no es correcto", y “La palabra feminazi no está agendada en la RAE, y no es una guía de cómo hablar bien español, solo anexa palabras de uso popular”, fueron algunos de los comentarios que reprochaban el término dado por la RAE.