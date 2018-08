"Perdona nuestros pecados": Actores vieron juntos el final y se despidieron con sentidos mensajes

#Catrelovers …me tomo esta pausa en la mañana laboral para darles de corazón las gracias por todos sus mensajes de ayer a hoy, a quienes me he encontrado en la calle y tiraban toda la buena onda…gracias por tanto cariño… mi abuelita, siempre me dice Ud mijita, se debe a su público…jaja es tan linda pero que cierto es… …mi trabajo, no existe sin el publico…no tiene sentido sin Uds, sería incompleto, vacuo…no tendría misión ni valor, a donde va el pulso del corazón sin un receptor..? dónde se producirían los cambios..? el personaje no tendría guerra ni significado si no lo concluyen uds…"el respetable"… cuantas veces Nora entro a un lugar y la miraron tipo scanner como aún se suele mirar en nuestro Chile cuando pareces ser "diferente"… con Nora pude hablar de libertad, de errar hasta el cuello, reanudar la senda y abolir con la culpa, de no buscar encajar en una sociedad rígida,de ser mujer, ser sensual, vivir la sexualidad y no por eso ser condenada como puta… de enfrentar la hipocresía y ponerla bajo los pies y entender que tu pasado no tiene poder sobre tu presente… Pude hablar de ser, sin querer parecer… Todos tenemos tejado de vidrio…no perdamos tanto tiempo en juzgar las vidas de otros. Vivamos la propia que con eso ya tenemos más que suficiente misión a diario⚘ Gracias @pillanes @josefinafc y @cuttolopez por su talento brillante…por pensar mas en vidas de personas que en personajes… y ahora sigo feliz a trabajar! Rompancatres con alegria! q tengan lindo día 🙂

