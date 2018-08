Temen que una niña venezolana atente contra su vida por ser atacada con xenofobia y bullying en Bogotá

Recientemente, se dio a conocer que una niña venezolana ha sido víctima de xenofobia y bullying en un colegio en la ciudad de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con La FM de Colombia, la niña de 11 años de edad ha sido atacada en repetidas ocasiones, incluso con audios que son muy perturbadores.

"No quiero volverte a ver cerca de mi, me das asco maldita venezolana, ¿me entendiste?", se escucha en uno de los audios que el mismo medio dio a conocer.

A través de una entrevista de radio, el venezolano Jonathan Frías, padre de la víctima, explicó que se encuentra viviendo con su familia en Colombia desde hace cuatro años, de los cuales su hija ya tiene tres estudiando. Además, aclaró que el bullying lo ha recibido en el año en curso.

"El colegio no ha sido capaz de manejar el tema, las sesiones de acompañamiento y tratamiento no han sido acertadas porque lo han hecho directamente con los niños y no con los padres", aseguró.