Nueva agencia del MP atenderá delitos contra la comunidad LGBTTTQIA en la CDMX y así reaccionó la gente

¿Qué pasó con la comunidad LGBTTTQIA?

La Procuraduría General de Justicia capitalina dio a conocer que tendrán una instancia que tratará exclusivamente los casos de la comunidad LGBTTIQA. Ésta se ubicará entre la esquina de Zarco y Violeta en la colonia Guerrero.

Se trataran los delitos que presuntamente se hayan cometido por identidad o expresión de género. Solamente no tratarán los secuestros, homicidios y delitos sexuales. Esto porque es la Fiscalía Central de Investigación a quien competen crímenes de ese índole.

Mientras tanto todos los demás delitos serán tratados en dicha institución y esto ha dividido la opinión de todo Internet.

Este es el comunicado oficial

Para garantizar una justicia más humana, la Agencia del MP Especializada en Atención a Personas Integrantes de la Comunidad #LGBTTTI, atenderá los delitos de discriminación cometidos en razón de la orientación sexual, homofobia, por identidad o expresión de género. @PGJDF_CDMX — Edmundo Garrido (@Garrido_PGJCDMX) 21 de agosto de 2018

Algunos lo celebraron

Muchos creen que esto es un gran paso para la comunidad.

La #CdMx tendrá el primer Ministerio Público para la comunidad #LGBTTTI atenderá delitos de discriminación, homofobia por identidad o expresión de género. pic.twitter.com/iKChqSjlSD — Nayeli (@naye_lp17) 22 de agosto de 2018

Otros aprovecharon la situación

Asimismo, se recordó que no tiene nada de malo admitir la identidad sexual que mejor te defina. No debería haber segregaciones entre la población por amar a otra persona sea de tu mismo sexo o no. Ni la forma en la que te definas, ¡basta de pensamientos arcaicos!

Lxs jóvenes LGBTI en México son una de las poblaciones mas vulneradas en nuestro país. Te invitamos a saber más sobre la discriminación y violencia a la que son sometidxs. Visita: https://t.co/Z1Jf1EnVyc #DiaInternacionalDeLaJuventud #LGBTTTI no mas discriminación ni violencia. pic.twitter.com/oDhlBZ6X40 — Yaaj México (@MexicoYaaj) 12 de agosto de 2018

Otros ya se están quejado de la "desigualdad" que esto muestra

También hay una gran parte de la población que ha manifestado su descontento porque cree que esto es una desigualdad. Esto debería darnos risa y tristeza por la ignorancia en la que se basa.

Recordemos que uno de los grupos que sufre mayor discriminación es el de la comunidad LGBTTTIQA, y México es el segundo país a nivel mundial en donde ocurren mayor asesinatos por homofobia.

Crear dicha instancia no es exagerado, no promueve la desigualdad, y sí es un paso a una mayor protección a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Mientras que muchos demostraron (una vez más) su gran homofobia y desinformación

También salieron a relucir los comentarios ofensivos y en donde se busca humillar a otras personas por el simple hecho de ser diferentes a uno.

Y nos hicieron decir…¿Qué pasa con la humanidad?

Es triste entrar a redes sociales y encontrar comentarios de este tipo en donde

Te recomendamos en video: