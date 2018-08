Recientemente, una compañía japonesa creó ña primera esposa virtual, dos años después de que se presentara el primer concepto de un asistente virtual holográfico para hombres sin pareja, la compañía llamda Gatebox llevó a cabo su proyecto y ha puesto a la venta Boku no Yome (“Mi esposa”) por $1,360.

Este gadget consta de una cápsula de plástico de 21 pulgadas de alto por 8 de ancho, capaz de conectarse a una red WiFi y de comunicarse contigo mediante la proyección holográfica de un personaje de anime llamado Azuma Hikariy, una app móvil.

La esposa virtual creada por Gatebox puede leer los mensajes de tu teléfono inteligente en voz alta y controlar algunos aparatos del hogar, como luces, termostatos o aires acondicionados. Así, cuando el usuario llega a su casa puede llegar a encontrarse una situación “similar” a la que tendría si alguien más viviese ahí.

Conoce a la primera esposa virtual

Este gadget cuenta con un proyector que emite un holograma de tu esposa virtual, e incluye sensores, altavoz, micrófono y una cámara para saber cuándo hay alguien cerca y si se trata o no del dueño.

No obstante, un rasgo que la distingue de otros asistentes personales como Siri, Cortana o Alexa, es que Azuma Hikari se dirige a su dueño/esposo con frases como “no vuelvas tarde hoy”, “tengo muchas ganas de verte”, “que tengas un buen día” y “te he echado de menos” o “te espero en casa”. A su vez, posee una personalidad propia, ya que ama las donas, no le gustan los insectos y lo más importante, está enamorada de ti.

Gracias a que está dotada de inteligencia artificial, entre más converses con ella, más aprenderá de ti, de tus gustos y tus horarios. ¿increíble no?

