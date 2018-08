"Déjense de odiosidades y resentimientos": Vasco Moulián critica a Amparo Noguera por decir "no a la Paty Maldonado en Mega"

La jornada de este jueves, el programa "Intrusos" reveló un video del acto vivido el miércoles 15 de agosto en el Museo de la Memoria en rechazo a las polémicas expresiones del ex ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien calificó al Museo como “montaje de la izquierda”, lo que, a la postre, le significó su salida del cargo.

Ahí, se veía a miles de personas, entre ellos reconocidos actores y músicos, que no quisieron estar ajenos y se subieron al escenario a decir sus consignas, siendo la de Amparo Noguera la que ha traído más polémicas. “No a la Paty Maldonado en Mega… Más Alejandros Goic”, lanzó la actriz, generando los aplausos de los asistentes.

"El que no salta es Paty", replicó el público, a lo que rápidamente se sumó Amparo Noguera con un “qué miedo”, sin parar de saltar. Su comentario hacía relación a la polémica que Paty Maldonado vivió con el actor Alejandro Goic, quien salió del set del matinal cuando la mujer aparecería en escena.

Vasco Moulián, quien además de desempeñarse como jurado en "Rojo" realiza columnas de opinión para La Cuarta, se refirió a las palabras de Amparo Noguera hacía Paty Maldonado, acusando a la actriz de "incentivar al odio".

"Insisto en mi teoría, que en el 2018 no se puede seguir incentivando el odio por lo que haya pasado hace más de 40 años. La mayoría del público de ese lugar en el Museo de la Memoria ni si quiera había nacido en esa época", dijo en el citado medio, agregando que "no quiere decir que no tiene que conocer la historia, pero qué es eso de andar diciendo: “Fuera tal persona, de tal canal”, como si fuera una campaña política. Basta de estupideces, por favor, dejen a los jóvenes que vienen con toda las ideas y energías, tranquilos y fuera de esa pugna añeja y desubicada en estos tiempos"

Pero Vasco Moulián fue más allá y aconsejó a Amparo Noguera a que junto a todos "los más dinosaurios de la tevé limpiemos nuestra cabeza y luchemos por el presente y el futuro, por los niños que tanto nos necesitan, por la salud, la delincuencia, la educación, en fin, tantas urgencias que tiene este país."

"Déjense de odiosidades y resentimientos, hagan la pega tranquilos y dejen trabajar al de al lado, donde quiera y en el canal que quiera", sentenció respecto a la polémica en la que nuevamente se vio envuelta Paty Maldonado, esta vez sin querer.

