Pareja recorre el mundo en bicicleta sin problema hasta toparse con el Estado Islámico

Jay Austin y Lauren Geoghegan son una pareja de neoyorquinos que un buen día decidieron dejarlo todo para embarcarse en la que sería la aventura más grande de sus vidas. Dejaron sus aburridos trabajos de oficina para convertirse en aventureros ciclistas que tenían como ambición conocer al mundo pedaleando. Muchas fueron las vicisitudes, arduas temperaturas, reacciones de sus cuerpos, ambientes hostiles, pero nada se compararía a lo que vivirían en una localidad del suroeste de Tayikistán.

"Evil is a make-believe concept we've invented to deal with the complexities of fellow humans." Jay Austin and Lauren Geoghegan, who… https://t.co/oaLQjhsGcI

Fue un auto sedán de la marca Daewoo que un grupo de hombres interceptó a la pareja que estaba acompañada de dos ciclistas más, en un acto morboso, grabaron todo lo que sucedía y finalmente decidieron embestirlos. Los cuatro murieron en el acto más despiadado de los últimos meses. Horas más tarde, el Estado Islámico se atribuyó la autoría del terrible hecho.

You probably saw that hideously gleeful "Millennial Couple Bikes Through ISIS Territory" piece making the rounds earlier. Experts say no, it was not hopelessly naive for Lauren Geoghegan and Jay Austin to be traveling in Tajikistan https://t.co/JSzvP6aM2R

