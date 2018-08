Madre de Katy Winter encaró a Carola de Moras y Rafael Araneda por audio filtrado sobre su hija

Hace unos días, los invitados al programa "No culpes a la noche", animado por Kathy Salosny, fueron los padres de Katy Winter, la escolar del colegio Nido de Aguilas que se quitó la vida en el baño de un café Starbucks de Providencia.

En ese contexto, Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, hablaron con la conductora de diferentes aspectos de la tragedia que los ha impactado, teniendo palabras también sobre dos reconocidos animadores de nuestro país, Carola de Moras y Rafael Araneda, ambos conductores de "La mañana" de CHV.

Resulta que en plena semana en que Katy Winter se quitó la vida, desde el matinal del canal ubicado en Machasa le pidieron a Carola de Moras que tratara de indagar en el Nido de Aguilas respecto a las posibles razones de la joven para suicidarse. La ex animadora del Festival de Viña cumplió y envió un audio con lo recopilado al grupo de wathsapp del programa, donde también está Rafael Araneda.

El problema se produjo cuando Rafael Araneda envió el audio a otro grupo, fuera del canal, que provocó que éste se filtrara y, a la postre, que Carola de Moras se alejara de él.

El audio decía que a Katy Winter la habían grabado realizando una actividad íntima en una fiesta y que por eso sus compañeros de su colegio le hacían bullying.

El portal Glamorama realizó una transcripción dela conversación entre los padres de Katy Winter y Kathy Salosny respecto a la polémica que involucra a Carola de Moras y Rafael Araneda:

Evanyely Zamorano: “Ayer, por ejemplo, estuvo una persona en mi casa que me decía ‘¿cómo aguantas que una comunicadora como Carolina de Moras haga un mensaje de voz y lo filtre?’. Entonces, en primer lugar, yo escuché un pedazo de esa historia que ella contó como un mes después”

Salosny: “¿En qué contexto se filtró eso?”

Evanyely: “Espérate… Eso por una parte. Yo la llamé. Yo. Incluso también estaba involucrado Rafael Araneda, que yo no tenía idea. Lo supe por ella”

Salosny: “¿Hablaste con ella?”

Evanyely: “Yo busqué su teléfono, lo pedí y yo la llamé. Yo le dije ‘Carolina, quédate tranquila. Nosotros te perdonamos’. Porque no perdonar es cargar cruces”

Salosny: “¿Era una teoría la que se esgrimía en ese WhatssApp de lo que habría pasado?”

Evanyely: “O sea, ojalá fuera verdad. Lamentablemente no existe ningún video, porque si existiera un video, eso constituye un video que podría ser pornografía infantil. Puede caer dentro de la tipificación de un delito y, por lo tanto, sería evidencia. Y serían responsables tanto el que filtró como el que hizo algo, los que están participando, lo que sea.

“Como no existe, lamentablemente… Imagínate decir ‘lamentablemente’ para una cosa tan absurda… No hay una evidencia física para dirigirse directamente a los culpables.

“Pero al final, si tú dices ‘busquemos a los culpables’, ahí los tienes. Nosotros, así tal cual, como pude llamar a Carolina de Moras y decirle…”

Salosny: “¿Qué fue lo que te dijo ella?”

Evanyely: “Se puso muy nerviosa. Yo le dije ‘te estoy llamando para pedirte que nunca más hagas algo así, que nunca más. Tú eres una mamá’”

Salosny: “¿Eso lo escuchó mucha gente?”

Evanyely: “Bueno, yo lo escuché de un teléfono que pusieron la mitad, un cuarto, no sé cuánto escuché. De hecho, ni siquiera te podría repetir el contenido”

Salosny: “Es un WhatsApp, es un audio de WhatsApp que se viralizó, como se dice hoy en día, donde mucha gente lo escuchó. Y donde aparece un testimonio de ella, precisamente, de Carola, contando qué es lo que habría supuestamente pasado esa noche”

Emmanuel Pacheco: “Claro, y ella lo habría escuchado probablemente de un tercero”

Salosny: “¿Y cómo se filtra esto?”

Evanyely: “Es que yo, cuando hablé con ella, la llamé para decirle ‘nunca más hagas eso. ¿Por qué? Porque eres una mamá’. Y cuando es una cosa así, se filtra de una mamá, y más encima de una mamá”

Salosny: “¿Y no es del colegio?”

Evanyely: “Sí. Más encima es una mamá del mismo colegio. Después me enteré que era mamá del colegio. Me enteré por el mismo colegio, que estaban muy enojados que una mamá del colegio hiciera eso. Le digo ‘imagínate los niños’.

“Le digo: ‘primero hay que revisar si Katy no escuchó eso. Porque si Katy escuchó eso, posiblemente la decisión de Katy está vinculada con tu audio’. Me dijo ‘no, no, no lo escuchó. Yo tengo pruebas de que salió a las siete de la tarde’.

“Le dije ‘ya, perfecto, no lo escuchó. Lo que pasó, pasó, y nadie me va a devolver a Kathy’. ¿Pero qué pasa con los otros niños que escuchan a una mamá haciendo eso? Entonces, ¿de quién estamos libres?”.

Acá el video de la entrevista en "No culpes a la noche":