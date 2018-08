Quién es Valeria Luiselli, la mexicana que está haciendo historia al ganar el 'American Book Award'

Valeria Luiselli es una joven escritora de 35 años, reside en Estados Unidos, ha escrito varias novelas y ensayos, desde hace unos años su nombre ha estado cobrando relevancia en el mundo de la literatura y, hace unas horas fue galardonada con uno de los premios más importantes, el 'American Book Award'.

El libro con el que ganó este premio es un relato actual que habla de la actual crisis de migración que viven México y Estados Unidos, Tell Me How It Ends: An Essay in Forty Questions, es un texto crítico en el que detalla lo que los niños migrantes viven en la corte, cuando se decide si serán deportados o no.

Este libro es a traducción al inglés de Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas, es un texto que aborda a manera de crónica y de reportaje la situación actual de los pequeños en la era de Trump.

De acuerdo a una entrevista que otorgó al diario The New York Times, la escritora plantea que no podemos permitir que la violencia se siga normalizando. Así lo expresó: “No hay modo de estar al tanto de lo que ocurre en nuestra época, en nuestros países, y no hacer absolutamente nada al respecto. Porque no podemos permitir que se sigan normalizando el horror y la violencia”.

'American Book Award'

Es un premio literario estadounidense que anualmente reconoce un conjunto de libros y personas por "logros literarios sobresalientes, es uno de los premios más importantes que un escritor o escritora puede recibir.

Te recomendamos en video: