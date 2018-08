Opinión: Kika Nieto es el uribismo puro y duro de Youtube

Antes de que me llame su mánager a amenazarme, antes de que me mal redacte una tutela diciendo que yo solo quiero seguidores (yo soy solo una humilde periodista que no depende de eso, menos mal), antes de que crea que sus derechos son vulnerados, voy a invocar mi derecho a la libre expresión. El mismo que usaron "Las Igualadas", colegas a quienes admiro, para rebatir su penosa opinión sobre la comunidad LGBTI.

Con ese derecho también puedo criticar los métodos de intimidación y censura con los que ella, usando su poder, trató de acallar a quienes la criticaron. A silenciar las críticas por medio de un sistema de justicia que menos mal esta vez no la favoreció. Porque a gente como ella la favorece siempre y más en Colombia : a los periodistas y a quienes opinamos se nos autocensura, se nos amenaza con quitarnos el trabajo y hasta nos matan por incomodar a la gente con poder o en el poder. Ay, Kika, no te diferencias mucho de todos aquellos que por años han tratado de que no hayan voces de disenso en este país. No te diferencias de aquellos que han tratado de silenciar voces, amenazando con el hambre, con la falta de pauta o mucho peor, a punta de pistola . Eres la Youtuber perfecta de la era Duque, del uribismo en todo su horroroso esplendor: una persona que dice encarnar valores cristianos y de paz, pero que con sus actos muestra que no tolera una opinión que cuestione su sistema de creencias. Y que los calla sin argumentos, simplemente quiere eliminarlos. Borrarlos, como el video de "Las Igualadas". Censura con legalidad y censura con motosierras y amenazas. Así siempre se ha solucionado todo aquí. Mandando a callar. A enterrar. A amedrentar e intimidar.

No me imagino qué haría alguien como tú con poder para manejar ejércitos, autoridades, recursos. A alguien como tú con un poder apabullante. O bueno, sí, lo hemos visto en una historia de horror que ha durado 16 años. Donde no se puede razonar, ni argumentar, porque simplemente se acude a la forma y a una temible falta de comprensión de lectura para borrar (de cualquier forma) el debate de fondo, y también a la censura. Censurar lo que no se puede tapar, de lo que te han hecho memes incluso.

¿Te acuerdas, Kika, del paramilitar que le decía a una maestra que amenazaba que no fuera "grosera"? Pues ahí está. Las Igualadas fueron "groseras", en ese mismo nivel, porque representaban una amenaza para tí. Pudiste contraargumentar, pero preferiste meterte con su tono para tratar de acallarlas. Y así es en la Colombia uribista que hoy nos engalana: te intimido por criticarme, porque fuiste "grosera".

Termino con algo: no te estoy diciendo ni paramilitar, ni que amenazaste a nadie, pero que lo que hiciste lo han hecho siempre (no necesariamente con violencia) los que tienen poder en el país contra quienes los critican. Esto, para evitarme llamadas iracundas de un equipo que no sabe redactar bien un párrafo ni leer bien una coma y que puede pegarse de que dije cosas que no son. Y también te ofrezco este espacio para explicarte ante lo que acaba de pasar, so pena de otro acto de censura de alguien que todavía no reconoce para qué están hechas las opiniones y que si ella es tan libre de pensar así de los homosexuales, también la gente es libre para decirle que su opinión y sus acciones están equivocadas de mil maneras.

