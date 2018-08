¡Imbatible! Samantha Arevalo gana su segundo podio mundial para Ecuador

La ecuatoriana #SamanthaArevalo se prepara en Rusia previo a la Copa Mundo de Aguas Abiertas en Argentina. #LatinSportsEC por la señal de Sollatinaec Lun a Vier de 18:00 a 19:00 vive “Tú deporte, tú pasión“

A post shared by LatinSports Ecuador (@latinsportsec) on Jan 19, 2017 at 8:14am PST