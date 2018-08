No soy AMLO, soy Beatriz: Así se defiende la esposa del presidente Electo ante las críticas en Twitter

Beatriz Gutiérrez Müller, un personaje poco convencional

Por primera vez tendremos una primera dama con una trayectoria laboral admirable. Será la primera vez que juzgarán a la esposa de un presidente por su intelecto y no por su vestuario. Las mujeres ya estábamos hartas que nos representaran personas que solamente daban de qué hablar por su armario y no por sus logros profesionales.

Sin embargo, ella ha tenido que enfrentarse a la dura crítica de la sociedad a través de sus redes sociales. Algo que no fue de su agrado y con sorpresa decidió denunciar el "lenguaje cargado de ira y la agresividad" que se vive cuando eres una figura pública.

La denuncia que hizo a través de redes sociales

“Qué mundo tan agresivo el de #Twitter. Por eso no escribo por aquí tan a menudo como yo querría. El lenguaje cargado de ira y la agresividad no me gustan. De todas formas #FelizLunes a los que no son #bots y saben conducirse con respeto. #seanfelices”, publicó Beatriz Gutiérrez.

Muchos continuaron criticando su comentario haciendo referencia al espacio público que es Internet. Por ello, al día siguiente, reiteró que ella estaba abierta a los comentarios que se manifestaran de forma respetuosa.

La crítica, la objeción y la disidencia que se expresa en #Twitter es bienvenida cuando se realiza con respeto y argumentos. Solo quiero recordarles que yo no soy @lopezobrador_, soy Beatriz y no detento ningún cargo público ni represento a persona pública alguna #FelizMartes 😉 — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 14 de agosto de 2018

¿Estuvo bien lo que hizo?

Beatriz actuó de forma correcta. No es posible la cantidad de insultos que encontramos en redes sociales, de personas que no son conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en otros.

No es por seguir a un partido político, es por el respeto que otro ser humano merece. Muchos se justifican con los insultos que Angélica Rivera y su familia tuvieron que aguantar. Algo que no debería usar como defensa, el haber ofendido a otro no te permite continuar con esa actitud. No es correcto perpetuar las faltas de respeto con el pretexto que ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores.

Asimismo, otros comentan que como figuras públicas deberían acostumbrarse, pero tampoco es el camino. Nadie, ningún hombre o mujer debería aceptar la violencia y la ira de otra persona sin importar la posición en la que se encuentre.

Tampoco se trata de solo poner cosas buenas si no lo sientes, es un espacio para expresar tu opinión. Pero ésta debería manifestarse siempre a través de argumentos, y del respeto que el otro se merece. Podemos emplear redes sociales como un lugar para dirigir nuestros pensamientos, realizar críticas constructivas y demás, no para humillar a otros.

