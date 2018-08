Las mexicanas de la Sub 20 arrasan otra vez en el futbol y es hora de tomarlas en serio

Las mujeres de la selección femenil y la SUB20 saben y han demostrado que para ganar no basta con "imaginar cosas chingonas" sino que hay que ACTUAR y hacerlas REALIDAD.

Estamos tan acostumbrados a las "malas" de la Selección Mexicana que se nos olvida que existe un grupo que SÍ gana o que por lo menos se v e el crecimiento y desempeño de sus elementos. Muchos son escépticos, otros lo ignoran por completo pero es un hecho que las mujeres futbolistas merecen más atención.

Por si no estabas enterada, el Mundial de Francia 2018 en su especialidad Sub20 ha comenzado y las mexicanas debutaron con una histórica victoria ante la selección de Brasil con un triunfo 3 goles a 2. Sí, mientras que en el Mundial de Rusia 2018 la Selección Mexicana perdió 2-0 frente a Brasil, en Francia ganaron 3-2.

#VamosConTodo ¡GOOOOOL de México! Katty Martínez le pegó de derecha y abrió el marcador. EN VIVO por TDcom https://t.co/vlzJPtWkGv pic.twitter.com/QgFFhf1CHZ — Televisa Deportes (@TD_Deportes) August 5, 2018

Apenas la semana pasada la Selección Femenil se coronó como bicampeona en los Juegos Centroamericanos, al derrotar a la Selección de Costarica.

Para muchos, los partidos de las mujeres son de menor categoría que el varonil (independientemente de los resultados que den) pero es claro que el nivel que demuestran las jugadoras es superior.

Las reglas, el número de jugadoras y los minutos en la cancha son exactamente iguales, lo único que cambia es que las mujeres ganan muchísimo menos que los hombres y de patrocinios ni se hable pues a duras penas logran tener una nota en los medios.

La selección brasileña femenil no dista mucho de ser como la varonil del país carioca; ambas son un hueso difícil de roer, así que el que las mexicanas las hayan derrotado en el primer encuentro dice mucho del nivel que poseen.

La Selección Mexicana consiguió sus primeros tres puntos gracias a la determinación con la que entraron a la cancha. Apenas al minuto 4, la mexicana Katty Abad metió el primer gol y aunque dos minutos después, la brasileña Kerolin Israel hizo el gol que las empató a 1 para después marcar la diferencia que puso en jaque a las mexicanas.

Por unos instantes parecía que iban a ser las primeras derrotadas pero pese a los ataques de Brasil, las atajadas de Emily Alvarado, portera azteca, llenó de seguridad y ánimo a las chicas, quienes pronto alcanzaron el marcador de las cariocas. Fue la jugada de Lizbeth Ovalle quien sorprendió con sus impecables jugadas hasta superar el marcador 3 goles a 2. que marcó el triunfo azteca

No se trata de romantizar a las mexicanas sino de ser realistas. El juego se define por quien gana y por quien pierde y mientras que un Chicharito contra argumenta a quienes lo atacan por "no dar lo mejor" o "perder", Katty, Lizbeth o Emily hacen TODO por callar a los que no creen en ellas por ser mujeres. Porque sí, el problema de la falta de recursos, patrocinios o atención mediática hacia los equipos femeniles radica en que son mujeres.

El próximo partido de la Selección Mexicana femenil Sub 20 será el miércoles 8 de agosto a las 16:30 horas, tiempo del Centro de México así que es momento de mirarlas a ellas.

