Estos son los lugares en los que será visible el eclipse solar

El eclipse solar parcial del próximo 11 de agosto será uno de los fenómenos astrológicos más importantes del año, ya que podrán apreciarse las diferentes etapas, la primera es cuando el Sol comienza a desaparecer detrás de la Luna, después se experimenta el punto máximo de eclipse y finalmente el Sol se vuelve completamente visible de nuevo.

Te recomendamos la nota siguiente:

Nueva Mujer Descubre cuáles son los aceites naturales que alargan las pestañas Pestañas más largas es lo que todas queremos, pero la contaminación y los químicos pueden debilitarlas, con estos aceites tendrás pestañas fuertes y largas

Este fenómeno comenzará a las 8:00 am, tiempo universal, a las 9:46 am alcanzará su punto máximo y se espera que dure tres horas y media. Será visible solo en el noroeste de Asia y el norte y algunas partes del este de Europa, sin embargo también puede apreciarse en línea a través de Virtual Telescope Project y del canal de Youtube Space and Universe Official.

eclipse solar

Este será el tercer y último eclipse solar parcial de este año y será visto en su máximo esplendor desde Siberia.

Te recomendamos en video: