Joven de 15 años entierra viva a su bebé recién nacida en el patio de su casa

Una joven de 15 años enterró a su bebé recién nacida en el patio de su casa, ubicado en un barrio de Buenos Aires, Argentina.

La pequeña fue rescatada por la Policía tras la denuncia de una vecina que había alcanzado a escuchar gritos y llantos. Según el informe, la joven comenzó a dar a luz cuando sus padres salieron de casa. Fue entonces cuando la vecina comenzó a escuchar ruidos y de repente, silencio.

"El bebé lloró un rato y después no lo escuché más, no escuchaba tampoco a ningún adulto. Estuve una hora sin saber qué hacer, porque no escuchaba adultos y pensé que lo habían abandonado".