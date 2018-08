Me aviona: de qué se trata la nueva reacción de Facebook y cómo activarla en el perfil

El día de ayer una serie de avioncitos empezaron a aparecer en los perfiles de los usuarios de Facebook, como parte de las reacciones que ofrece la plataforma, sumándose a los tradicionales me gusta, me encanta, me divierte, me asombra y me entristece.

Nueva Mujer Entérate de cómo hacer llamadas y videollamadas grupales por WhatsApp WhatsApp tenía tiempo tentando a sus usuarios con el lanzamiento de esta posibilidad de realizar llamadas y videollamadas grupales.

El nuevo ‘Me Aviona’, es al parecer un error en la red social y este mismo bug ha habilitado para algunos usuarios la posibilidad de elegir un ícono de llama al usar la palabra ‘reacción’.

Ojo, que tal vez, por ser un error Facebook la detecta y hace la corrección para que no vuelva a aparecer.

¿Cómo obtener el avioncito?

Para los usuarios de Android la reacción se activa en los comentarios de cualquier publicación. Una vez ahí se debe escribir el hashtag #addplanereact, luego volver a la publicación y abrir la caja de comentarios.

Tras este proceso aparecerá el clásico “Me Enoja”, y el nuevo “Me Aviona”. El usuario de Youtube ML DiscipleGaming realizó un video explicativo que sirve como referencia para obtener la nueva reacción.