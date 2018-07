Tomó un Uber, lo drogaron y despertó diez horas después en un lugar desconocido

La violencia se ha convertido en una constante en la sociedad mexicana. Muchos relatos de horror en sistemas como Uber o Cabify inundan las redes sociales, el de Andrés Graff, un joven que salió de la Condesa un viernes y despertó en un lugar desconocido en el Estado de México diez horas después, es uno de ellos.

A través de redes sociales Andrés denunció que había sido víctima de un robo en una unidad de Uber. "Ayer por la madrugada tomé un @ Uber_MEX camino a mi casa. Me drogaron, me retuvieron durante horas, robaron mis pertenencias y me fueron a tirar al Edomex", expuso en redes sociales.

También señaló que tuvo una muñeca rota, le roban su celular y 45 mil pesos, pero que por fortuna está bien, pese al mal momento que vivió.

"Me da horror pensar que pudo haber pasado en las ocho horas que estuve inconsciente. No entender que pasaba o donde estaba en que momento. Es un blackout que no le deseas a nadie. Despertar sin conocer donde estás es horrible".

¿Qué pasó? ¿Cómo pudo salir de esto?

A través de su relato en Twitter mencionó que después de pedir un Uber en la Condesa, el chofer le ofreció una botella de agua, misma que bebió con normalidad. Diez horas después apareció en un lugar que no conocía, del que pudo salir gracias a que alguien que lo vio golpeado y desorientado le ayudó.

En el hospital, el examen toxicológico reveló que fueron tres sustancias las que le provocaron la pérdida de la consciencia.

Yo soy un usuario de diario al menos dos veces. Me ofrecieron la botella de agua regular de siempre y mi examen toxicológico en el hospital marca una combinación de tres ansiolíticos.

Te recomendamos en video: