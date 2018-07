Triunfo para México y las mujeres: la Selección Femenil gana medalla de oro los Juegos Centroamericanos 2018

🙋🏻‍♀️ Oléeee, oléeeee, oléeeee 🙋🏻‍♀️ 🥇🥇¡BICAMPEONAS!🥇🥇 #PasiónyOrgullo #Ganadoras #Mx #Femenil #Win #Barranquilla2018

A post shared by Selección Nacional de México (@miseleccionmx) on Jul 30, 2018 at 7:15pm PDT