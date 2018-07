Mexicanas ganaron medalla de oro en nado sincronizado en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla

Con una rutina casi perfecta que fue calificada con un total de 83.5442 puntos, las mexicanas Karem Achach y Nuria Diosdado ganaron el oro en la rutina técnica por parejas del nado sincronizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Diosdado y Achach, quienes son un orgullo para México, dieron una muestra de elegancia con su impresionante rutina y obtuvieron así su segundo triunfo en los juegos centroamericanos.

La dupla mexicana ratificó su favoritismo en las piscinas del complejo acuático Eduardo Movilla, donde las colombianas Mónica Arango y Estefanía Álvarezalcanzaron quedaron de segundo lugar y obtuvieron una puntuación de 81,7442 con una sobresaliente rutina.

“Aún faltan cinco competencias, no podemos ni queremos cantar victoria, cada competencia está reñida y nuestros contrincantes están entregándose y trabajando muy bien también, así que México no se puede relajar. Venimos a no cometer errores y a demostrar que lo que hace México es contundente”, dijo Nuria Diosdado.