Lo que debes de saber al adoptar un perro callejero

Hoy es el Día Internacional del Perro Callejero, es por ello que en esta fecha se busca concientizar a la gente y ayudar a estos animalitos que, al vivir en dicha condición, sufren de hambre, frío, enfermedades, maltrato, discriminación y muerte.

Antecedentes del Día Internacional del Perro Callejero

En 1994 la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de “Perro Callejero” por “Perro de Dueño Irresponsable”, ya que muchos de ellos tuvieron propietarios pero fueron abandonados por falta de educación y compromiso

¿Alguna vez te ha seguido un perrito callejero y te mueres por adoptarlo, pero no sabes qué pasos seguir?

A continuación te compartimos algunas recomendaciones que Boehringer Ingelheim Animal Health realiza para aquellas personas que buscan adoptar una mascota callejera.

1. Sé paciente para que se adapte a su nueva familia: Al no estar acostumbrado a vivir en un hogar, es importante que no desesperes si le cuesta trabajo tener confianza con cada integrante de la casa, o no aprenda rápidamente a saber dónde dormir o hacer del baño, esto toma su tiempo, pero con perseverancia poco a poco será el más educado y entenderá perfectamente cómo son las cosas en la casa.

2.Provee a tu perro su propio espacio: Dale a tu nuevo compañerito un lugar propicio para descansar, procura que se sienta cómodo y lo entren corrientes de aire que le puedan hacer daño.

3. Llévalo al veterinario a que evalúen su estado de salud: Es importante que cumpla con su cuadro completo de vacunación y desparasitaciones ya que, como lo dijimos anteriormente, la mayoría de ellos jamás las han recibido, cabe mencionar que la (OMS) reconoce que de las 174 enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos, 53 son derivadas por los perros, por lo que es importante protegerlos a fin de asegurar la salud de toda la familia.

4. Colócale una placa de identificación: Sabemos que los descuidos y accidentes también pueden ocurrir, una puerta abierta, que se espanten y salgan corriendo, pero lo importante es que no vuelvan a sufrir la experiencia de vivir en la calle, por lo que te recomendamos que en su placa coloques su nombre, dirección y un número telefónico.

5. Evitar que siga reproduciéndose: Lo mejor es que esterilices a tu mascota para que no siga existiendo la población desmesurada.

6. Ofrécele tiempo, paseos, atenciones y cariño: El ejercicio y las salidas al parque son esenciales para ellos y también te benefician a ti, además de mejorar el vínculo entre ambos.

México ocupa el #1 lugar en América Latina con caninos en esta condición, una cifra realmente alarmante es que más del 75% de ellos jamás han recibido una vacuna o desparasitación en toda su vida, provocando así grandes riesgos a la salud pública y siendo foco de infección para otros perritos.

Este Día Internacional del Perro Callejero, anímate a cambiarle la vida a uno, para que éste se encargue de ofrecerte todo su amor.

Nueva Mujer Razones por las que debes utilizar un sostén adecuado para ejercitarte