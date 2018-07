Jani Dueñas acusa que eliminaron su arenga por el aborto libre en Instagram y responde a sus detractores

Alguien, o más de alguien, no se, reportó este vídeo (a mi y a otras colegas) y Instagram lo bajó. EN SERIO? Tan atacados se sienten de no poder hacer sus chistes fomes que tienen que andar reportando cosas desde sus teléfonos con sus opiniones de mierda? Bueno miren, lo subo de nuevo. Y lo voy a hacer las veces que sea necesario, porque esta cosa ya cambió cabros, HÁGANSE LA IDEA 🔥🔥🔥🔥🎤

A post shared by Jani Dueñas (@janidejesmar) on Jul 26, 2018 at 6:21am PDT