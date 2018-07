“Soñamos con el matrimonio igualitario en Chile”: La confesión de la goleadora de la selección de fútbol de Chile

A Fernanda Pinilla, de 24 años, no le pesa la presión para ganar partidos y menos para hablar abiertamente de su homosexualidad. Desde sus redes sociales invita a la no discriminación y expone sus logros: estudiante de Física de la Universidad de la U, en cuyo equipo profesional milita, y estrella goleadora de la selección chilena de fútbol que participará en la Copa del Mundo Femenina en 2019.

“Soñamos con un Chile que no sepa de discriminación, soñamos con el matrimonio igualitario, con la adopción homoparental y poder vivir siempre con orgullo”, escribió en su cuenta de Instagram en junio para celebrar el Día del Orgullo Gay. En ese mismo mensaje reconoció saber “en carne propia lo difícil que es ser mujer”.

Una eternidad para poder cambiar

Y así lo expuso durante una entrevista en Palabra Pública: “Es riesgoso vivir en Chile y creo que nos falta una eternidad para poder cambiar la mentalidad en vario ámbitos. El movimiento feminista que se está llevando a cabo se relaciona con esto, pero aun así ser mujer en Chile es difícil y ser lesbiana es peor”.

Su mensaje es tan contundente como su seguridad y la responsabilidad que siente tiene “con los niños y las niñas, de la imagen que una tiene que proyectar (…) Todo lo demás que lleva Fernanda Pinilla de que es lesbiana, es feminista, estudia Física, son cosas que vienen incluidas”.

No siente temor de perder seguidores, aunque confiesa que “lo he pensado bastante, pero la verdad es que no me da miedo. Siento que no daña nada mi imagen que yo haga esas cosas. Si por ejemplo subiera alguna foto tomándome una chela siento que dañaría mucho más mi imagen de deportista. Una puede pensar que no te van a invitar a eventos sociales, canales televisivos, empresas donde necesiten figuras públicas, pero poco me importa eso”.

Pensé que estaba mal

Su fuerza proviene de una batalla que ganó pulso a pulso; primero con ella misma y luego con lo más amado, su familia. Recuerda que al principio se negaba a aceptarlo, hasta que reconoció su verdad y todo cambió.

“Cuando era chica sí, pensé que estaba mal, que estaba pésimo lo que estaba haciendo pero por las cosas que me decían mis papás, por las cosas que veía en el día a día, que está heteronormado. Afortunadamente, no fue un período tan largo”, contó a la revista de su alma máter.

Cuando se abrió con sus padres, ellos le dijeron que ya lo sabían. Fernanda aseguró que “hoy me siento muy agradecida de tener los papás que tengo. Que se hayan dado cuenta, tener el poder de haberlos reeducado y que ellos lo reconozcan es algo que te engrandece”.

